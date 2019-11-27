Футболисты ОрелГУ завершили первую часть сезона Национальной студенческой футбольной лиги на втором месте

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среда
27.11.2019
14:53:40
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Футболисты ОрелГУ завершили первую часть сезона Национальной студенческой футбольной лиги на втором местеСтать «зимними чемпионами» им помешало поражение от сборной Крымского федерального университета.
Эта игра прошла в последний день мини-турнира в Евпатории. Итог матча – поражение «орлов» со счетом 0:4. Отметим, что кроме промежуточного «серебра» Премьер-группы Национальной студенческой футбольной лиги в активе футболистов ОрелГУ лидерство в гонке бомбардиров. За шесть игр нападающий нашей команды Максим Серегин забил 13 мячей. Следующие матчи в рамках студенческой лиги орловцы проведут в конце апреля в Калининграде.
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