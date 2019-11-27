Новости версия для печати В Орле молодому водителю Geely помешали два попутных авто В результате пострадал один из водителей.



26 ноября в 18 часов 24-летний водитель, управляя автомобилем Geely Emgrand, следовал по Московскому шоссе и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, который следовал впереди в попутном направлении прямо, после чего произошло столкновение ВАЗ-2107 с ВАЗ-2105, который также следовал впереди в попутном направлении прямо. В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 получил телесные повреждения, не госпитализирован.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

27 ноября 2019 года







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