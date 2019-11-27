Новости версия для печати Орловские дороги начинают «светиться» Управление федеральной трассы Москва - Харьков реализовали экспериментальный проект.



Речь идет об установке на четырех километрах орловского участка магистрали светодиодных маячков. Они вмонтированы в поверхность асфальтового покрытия, потому помех движущемуся транспорту не создают. Маячки работают на солнечной энергии и устойчивы к осадкам и перепадам температуры.



Всего на магистрали Москва - Харьков установлено уже восемь тысяч осветительных приборов. Три тысячи - в Орловской области. Маячки предназначены для обозначения полос движения на аварийно-опасных участках дороги.



Алексей Шамрин, водитель: «По мне так - отлично просто. Едешь - видишь, что опасный поворот, сразу снижаешь скорость. Я думаю, установка таких новшеств всегда в почёте, и скорее всего, это повлияет на уровень безопасности дорожного движения».





Антон Киселёв

27 ноября 2019 года







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