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Орловские дороги начинают «светиться»Управление федеральной трассы Москва - Харьков реализовали экспериментальный проект.
Речь идет об установке на четырех километрах орловского участка магистрали светодиодных маячков. Они вмонтированы в поверхность асфальтового покрытия, потому помех движущемуся транспорту не создают. Маячки работают на солнечной энергии и устойчивы к осадкам и перепадам температуры.
Всего на магистрали Москва - Харьков установлено уже восемь тысяч осветительных приборов. Три тысячи - в Орловской области. Маячки предназначены для обозначения полос движения на аварийно-опасных участках дороги.
Алексей Шамрин, водитель: «По мне так - отлично просто. Едешь - видишь, что опасный поворот, сразу снижаешь скорость. Я думаю, установка таких новшеств всегда в почёте, и скорее всего, это повлияет на уровень безопасности дорожного движения».