Новости версия для печати Орловский спортсмен стал призёром Первенства Мира по всестилевому карате Турнир состоялся в Москве, в нём приняли участие более 1500 участников из 36 стран мира.



Кандидат в мастера спорта по киокушинкай каратэ Андрей Юркин провёл на чемпионате три встречи. Он выступал в категории 16-17 лет до 65 кг в разделе «полный контакт». Первый бой орловский спортсмен уверенно выиграл по очкам со счётом 4:0.



Второй поединок также закончился победой орловца. В чемпионской схватке Андрей Юркин уступил кандидату в мастера спорта из Москвы Рамазану Будунову и стал серебряным призёром Первенства мира по всестилевому каратэ.



Юрий Семенихин, руководитель Орловского отделения федерации всестилевого карате России: «На этом первенстве мира сошлось всё. Как говорится, произошёл момент истины. Набрали максимальную физическую форму, хороший тренировочный процесс прошёл. Предварительно были сборы двухдневные в Подмосковье. И каждый бой был идеален по технике, мы выиграли абсолютно все бои с большим преимуществом».





Артемий Лукьянчиков

27 ноября 2019 года







На главную страницу





