С 1 декабря в Орле начнет курсировать новый маршрутный автобус

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среда
27.11.2019
14:54:35
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С 1 декабря в Орле начнет курсировать новый маршрутный автобусЕго задача связать Лужки и улицу Ливенскую на период ремонта моста Дружбы.
Новый маршрут общественного транспорта соединит правый и левый берега Оки в объезд закрытого на капитальный ремонт моста Дружбы.
Об этом 26 ноября на рабочем совещании в администрации города сообщил Евгений Гришин.
Автобусы будут курсировать по следующему маршруту:
ул. Ливенская, ул. 1-я Курская, ул. 5 августа, пер. Новосильский, ул. Московская, ул. Гостиная, ул. 1-я Посадская, ул. Гагарина, ул. Городская, ул. Полесская, ул. 6-й Орловской дивизии.
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