Новости версия для печати В Орле горела ГАЗель ЧП произошло вечером 26 ноября.



Сообщение о возгорании автомобиля на улице Поселковой в Орле на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 18:54



В результате пожара в автомобиле «Газель» выгорели моторный отсек и кабина. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

27 ноября 2019 года







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