Новости версия для печати В деревне Чахино Мценского района сгорел дом При пожаре пострадал 52-летний мужчина.



В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 45 квадратных метров, кровля обрушилась на такой же площади, потолочные перекрытия сгорели и обрушились на площади одиннадцать квадратных метров. При пожаре пострадал мужчина 1967 года рождения. От огня спасены хозяйственная постройка и рядом расположенный жилой дом. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

27 ноября 2019 года







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