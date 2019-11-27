Новости версия для печати В Глазуновском районе при пожаре погиб человек Сообщение о возгорании жилого дома в селе Богородское Глазуновского района поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 22:06.



В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 60 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась на такой же площади. В 23:55 было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз, из них пять выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

27 ноября 2019 года







На главную страницу





