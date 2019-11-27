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Орловцев ждут «Сказки на девяти дубах»

20 декабря на центральной площади Орла откроется праздничная ярмарка - в торговых домиках зажгутся огни, местные мастера народных ремесел выставят на продажу сувениры. Будет и чем полакомиться. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Открытие новогоднего сезона начнется уже 1 декабря.

В центре Орла перед Новым годом вновь появятся разукрашенные по-праздничному избушки с угощениями, игрушками и сувенирами. Как сообщили в администрации Орла, в этом году жителей и гостей Орла ожидает новшество: в домиках будут готовиться блюда в соответствии с заявленной темой дня. Так, гостей ярмарки ожидают Дни тепла, Неделя русской кухни, День сказки и детей, День овощей, День будущего, Неделя путешествий. На протяжении работы ярмарки также будет проходить гастрофестиваль «Маркет вкусной еды». Подробности обещают раскрыть ближе к Новому году.

Ожидается еще одно новшество – паспорт участника.

Алла Ашихмина, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Фишкой этого Нового года будет паспорт участника мероприятий, в который при посещении наших ярмарочных домиков и других праздничных локаций будет проставляться специальные печати. А потом будет розыгрыш призов среди тех, кто посетит максимум локаций».

Новогодняя стройка уже началась. На площади Ленина установят 19 домиков, где будут продавать угощения. А на улице Ленина откроется площадка для ремесленников. Павильоны, как и в прошлом году, представляются бесплатно, нужно только успеть оставить заявку.

Вся программа в центре города будет называться «Сказки на девяти дубах». Открытие новогоднего сезона начнется 1 декабря.




Всеволод Трифонов
27 ноября 2019 года

 


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