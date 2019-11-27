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В Орловской области подорожали товары и услуги

По данным Орелстата, цены на товары и услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли в среднем на 4%. При этом, по стоимости минимального набора продуктов питания Орловщина из 17 субъектов ЦФО занимает 11 место, то есть стоимость продуктовой корзины меньше лишь в шести регионах.

Они очень редко падают, в основном - растут, порой сильно кусаются и бьют по карману. Цены на продовольственные товары, согласно последнему мониторингу, выросли почти на четыре с половиной процента. Вновь отличилась гречка, а еще бобовые, чеснок и огурцы.

Чтобы не покупать втридорога, орловцы составляют список покупок и следят за акциями. Главное - не забывать присматриваться к сроку годности товара.

По данным Орелстата, в этом году в лидеры по снижению цен выбилась белокочанная капуста и сахар. Более доступной стала свинина. В среднем на три процента увеличился ценник на непродовольственные товары. Прирост зафиксирован не только на то, что мы берем с полок магазинов - автовладельцам регулярно приходится привыкать к новой стоимости топлива.

Максим Балахнёв, начальник отдела сводных статистических работ статистики, финансов, цен, торговли и услуг Орелстата: «В октябре текущего года повысились цены на моторное топливо, в сравнении с октябрем 2018 года цены повысились на 1,8%, в целом по России на 1,6%, в ЦФО на 1,4%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 16,3%».

Стали дороже знания, ударил по карману проезд в общественном транспорте - прибавка больше 17%, присмотр за детьми в яслях и счета за коммуналку увеличились в среднем от 5 до 7 процентов. Зато информация стала дешевле. Абонентская плата за мобильный интернет сократилось на десять процентов.




Анна Вайсергисер
27 ноября 2019 года

 


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