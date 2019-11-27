Новости версия для печати Что хотят знать пациенты: руководитель ТФОМС Орловской области о правах и обязанностях застрахованных в сфере ОМС граждан Актуальные комментарии «Орловскому информбюро» на самые часто задаваемые вопросы даёт руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области Роман Федяков.



Роман Петрович, давайте сразу с глобальной темы: кто имеет право на ОМС в Российской Федерации?

Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Это, как граждане Российской Федерации так и иностранные граждане независимо от их статуса, то есть временно пребывающие или постоянно проживающие на территории нашей страны, имеющие статус беженца или находящиеся здесь в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе. И если для граждан РФ полисы выдаются без ограничения срока действия, то для иностранных граждан срок действия полиса совпадает со временем пребывания в Российской Федерации. Полисы старого образца имеют срок действия, и если этот срок не истёк, нужно ли производить замену на полис нового образца?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Тут надо понимать вот что: полисы ОМС, выданные до вступления в силу ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», то есть до 1 января 2011 года, являются действующими до замены их на полисы ОМС единого образца. Если же вы хотите произвести замену уже сейчас или получить электронный полис вместо бумажного – пожалуйста. Это дело добровольное, страховые медицинские организации готовы в этом помочь.

А если у новорождённого ещё нет полиса ОМС, но возникла потребность обратиться в поликлинику – его примут?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Конечно, да. Всё предусмотрено. Обязательное медицинское страхование ребёнка со дня его рождения осуществляется страховой медицинской организацией, в которой застрахована его мать или другой законный представитель. Но через 30 дней после получения свидетельства о государственной регистрации рождения один из родителей или законный представитель обязаны выбрать страховую компанию, которая будет осуществлять ОМС ребёнка до достижения совершеннолетия.

Скажите, а даёт ли полис ОМС возможность получить бесплатную путёвку на санаторно-курортное лечение?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Нет, полис ОМС не даёт такой возможности. Однако в условиях санаторно-курортных организаций за счет средств обязательного медицинского страхования могут осуществляться мероприятия по медицинской реабилитации при заболеваниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования. При этом медицинская реабилитация осуществляется как этап в общем процессе лечения отдельных заболеваний в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Наличие медицинских показаний и противопоказаний для направления пациента на медицинскую реабилитацию определяет лечащий врач.

Среди наших читателей старшего возраста бытует мнение, что на вызов скорой помощи существуют негласные возрастные ограничения и пациентов после 80-ти в больницу стараются не возить. Это так?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Нет. Никаких возрастных ограничений для оказания скорой медицинской помощи действующим законодательством в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования не установлено. Скорая медицинская помощь в соответствии с Порядком её оказания, утвержденным приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н, оказывается в экстренной и неотложной форме людям любого возраста и социального статуса. Надо однако помнить, что поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, в неотложной – те же состояния, требующие срочного медицинского вмешательства, но без явных признаков угрозы жизни.

Нашим читателям интересно ещё и вот что: зачем при отказе от госпитализации врачи просят подписать документ об этом?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Врачи не просят, а выполняют требования законодательства в сфере здравоохранения. Если врач считает госпитализацию желательной или необходимой, а пациент по каким-либо причинам отказывается, задача врача – задокументировать этот факт. Согласно статье 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гражданин действительно имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. Но есть и исключения, предусмотренные законом. Это экстренные показания для устранения угрозы жизни, проведение медицинского вмешательства в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а также лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или если состояние пациента не позволяет ему выразить свою волю и при этом отсутствуют законные представители. При отказе от медицинского вмешательства гражданину в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого отказа.

Очень много вопросов вызывают репродуктивные технологии, доступные по полису ОМС. Действительно ли процедура ЭКО может быть осуществлена по полису ОМС бесплатно?





Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Расходы на вспомогательные репродуктивные технологии (экстракорпоральное оплодотворение) осуществляются за счет средств ОМС. При этом возможно проведение полного цикла ЭКО с криоконсервацией эмбрионов и размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом их в полость матки, за исключением хранения эмбрионов.

Куда следует обращаться в первую очередь?



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Для начала следует получить однозначный диагноз «бесплодие» - в районных поликлиниках, женских консультациях и т.д. Затем пациентке нужно обратиться в перинатальный центр НКМЦ им. Круглой и пройти дополнительное обследование, которое также проводится по полису ОМС. По результатам всех обследований специальная Комиссия на базе Департамента здравоохранения Орловской области составляет акт о возможном проведении ЭКО. На основании заключения Департамента будет предложен список медицинских организаций, осуществляющих проведение ЭКО в рамках ОМС.

И в завершении беседы давайте напомним читателям, как можно получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся качества и порядка оказания медицинской помощи.



Роман Федяков, директор ТФОМС Орловской области: Свои вопросы можно задавать страховым компаниям, работающим на территории Орловской области, или по телефону горячей линии ТФОМС: 8-800-200-77-45. Не нужно стесняться это делать, вы потратите всего несколько минут и при этом получите исчерпывающую информацию.





Ирина Костина

27 ноября 2019 года







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