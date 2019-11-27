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В Орле проходит большой форум волонтеров «Я – доброволец»

Сотни человек в Орловской области готовы бескорыстно помогать нуждающимся, и, не требуя оплаты, воплощать в жизнь свои проекты и идеи. Сегодня самых активных добровольцев отметили грамотами и благодарственными письмами.

Они ищут пропавших, помогают тяжелобольным, тратят личное время и силы, бесплатно выполняя тяжелую работу. Таких сегодня в зале Орловского государственного академического театра им. Тургенева собралось несколько сотен человек. Волонтеры Орловской области проводят в этот день большой форум. Его громким стартом стал гала-концерт фестиваля «Золотая осень».

Вкладывать душу в помощь другим людям - это то, что объединяет всех волонтеров. А вот направления деятельности у них разные. Одни занимаются поиском людей, другие каждый год несут Вахту Памяти или встречаются с ветеранами. Третьи помогают в организации, например, «Бессмертного полка» - именно они часто становятся запевалами военных песен. А в этом году волонтеры помогали всем жителям региона подключиться к цифровому ТВ. Переоценить их труд невозможно, поэтому слова благодарности ребятам сегодня говорили и представители областной власти.

Михаил Вдовин, первый зампред областного Совета народных депутатов: «Творить добро это основной лозунг волонтерского движения. Волонтерское движение доходит туда, куда государство иногда не доходит по разным причинам. Мы всячески поддерживаем этих замечательных ребят. Я думаю, у них очень большое будущее».

Добрых и неравнодушных людей с каждым годом становится больше, отмечают руководители волонтерских отрядов. Но их никогда не бывает слишком много. Тех, кто хочет присоединиться к отряду «Лиза Алерт», сегодня в 19 часов ждут по адресу ул. Тургенева, 37. Там всем желающим помогут научиться помогать.




Ольга Селиверстова
27 ноября 2019 года

 


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