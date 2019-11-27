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среда
27.11.2019
21:27:13
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Деньги, потраченные на продукты, счет любят. Как изменились цены? На чём можно сэкономить в преддверии новогодних праздников? Мы выслушали оценку экспертов и советы орловцев.
- Не ради красоты. Дорожники надеются, что подсветка сделает автотрассы более безопасными. Мы пообщались с водителями.
- Есть такое желание - бескорыстно помогать другим. В эти минуты в Орле проходит форум «Я – доброволец».
- Живое и остроумное слово Михаила Зощенко. Сегодня в Орле проходит заключительный этап смотра-конкурса по выразительному чтению произведений классика.
-Умение не только держать удар. Орловцы вернулись с Первенства мира по всестилевому карате - с наградами.
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