Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Деньги, потраченные на продукты, счет любят. Как изменились цены? На чём можно сэкономить в преддверии новогодних праздников? Мы выслушали оценку экспертов и советы орловцев.



- Не ради красоты. Дорожники надеются, что подсветка сделает автотрассы более безопасными. Мы пообщались с водителями.



- Есть такое желание - бескорыстно помогать другим. В эти минуты в Орле проходит форум «Я – доброволец».



- Живое и остроумное слово Михаила Зощенко. Сегодня в Орле проходит заключительный этап смотра-конкурса по выразительному чтению произведений классика.



-Умение не только держать удар. Орловцы вернулись с Первенства мира по всестилевому карате - с наградами.



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Вести-Орёл

27 ноября 2019 года







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