Новости версия для печати Сегодня Госавтоинспекция Орла вновь приблизила свои экипажи к пешеходным переходам С утра в областном центре проводился специализированный рейд. Особое внимание тому, чтобы водители соблюдали правила и пропускали пешеходов.



Целью рейда в отделе ГИБДД по городу Орлу обозначили не только и не столько наказание автомобилистов-нарушителей, сколько демонстрацию повышенного внимания инспекторов к переходам. Впрочем, без штрафных протоколов все же не обошлось.



Инспекторы говорят: усилить работу на переходах их вынуждает неблагоприятная статистика.



Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Значительно возросло количество наездов на пешеходов по причине нарушения правил дорожного движения водителями. С начала года на территории города Орла произошло 123 наезда на пешеходов, в которых 94 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и 10 человек погибло».

Перекрестки, оснащенные светофорными объектами, говорят инспекторы, в сводки ДТП попадают реже. И не мудрено: когда двигаться, а когда стоять - всем участникам движения более-менее понятно. А вот проезд обычной пешеходной зебры требует от водителя повышенной бдительности.



Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Причиной ДТП чаще всего является нарушение водителями правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов - когда водитель не снижает скорость перед переходом для того, чтобы убедиться в безопасности проезда».

Плотный автомобильный поток, утренние или вечерние сумерки, сырая или обледеневшая дорога, водитель и пешеход, чрезмерно увлеченные каждый своим маршрутом, - таковы, по словам инспекторов, предпосылки ДТП, связанных с наездами. Последствия происшествия обычно распределяются так: пешеходу - телесные повреждения, водителю - весь груз ответственности.



Но никакие аргументы не снизят степень вины, говорят инспекторы, если нарушение касается приоритета в движении. С пешехода спрос невелик, а водитель, получивший соответствующую подготовку и наделенный специальным правом управлять транспортом, несет и принципиально иную ответственность.









Иван Суверин

27 ноября 2019 года







На главную страницу





