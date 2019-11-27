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Сегодня Госавтоинспекция Орла вновь приблизила свои экипажи к пешеходным переходам

С утра в областном центре проводился специализированный рейд. Особое внимание тому, чтобы водители соблюдали правила и пропускали пешеходов.

Целью рейда в отделе ГИБДД по городу Орлу обозначили не только и не столько наказание автомобилистов-нарушителей, сколько демонстрацию повышенного внимания инспекторов к переходам. Впрочем, без штрафных протоколов все же не обошлось.

Инспекторы говорят: усилить работу на переходах их вынуждает неблагоприятная статистика.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Значительно возросло количество наездов на пешеходов по причине нарушения правил дорожного движения водителями. С начала года на территории города Орла произошло 123 наезда на пешеходов, в которых 94 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и 10 человек погибло».

Перекрестки, оснащенные светофорными объектами, говорят инспекторы, в сводки ДТП попадают реже. И не мудрено: когда двигаться, а когда стоять - всем участникам движения более-менее понятно. А вот проезд обычной пешеходной зебры требует от водителя повышенной бдительности.

Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Причиной ДТП чаще всего является нарушение водителями правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов - когда водитель не снижает скорость перед переходом для того, чтобы убедиться в безопасности проезда».

Плотный автомобильный поток, утренние или вечерние сумерки, сырая или обледеневшая дорога, водитель и пешеход, чрезмерно увлеченные каждый своим маршрутом, - таковы, по словам инспекторов, предпосылки ДТП, связанных с наездами. Последствия происшествия обычно распределяются так: пешеходу - телесные повреждения, водителю - весь груз ответственности.

Но никакие аргументы не снизят степень вины, говорят инспекторы, если нарушение касается приоритета в движении. С пешехода спрос невелик, а водитель, получивший соответствующую подготовку и наделенный специальным правом управлять транспортом, несет и принципиально иную ответственность.




Иван Суверин
27 ноября 2019 года

 


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