В Орле завершился смотр-конкурс по выразительному чтению произведений Михаила Зощенко

|
среда
27.11.2019
21:26:55
|
|
В Орле завершился смотр-конкурс по выразительному чтению произведений Михаила ЗощенкоЗаключительный этап конкурса состоялся сегодня в детской библиотеке имени Крылова.
«Смех - дело серьезное» - так решили назвать конкурс сотрудники библиотеки, которые его придумали и организовали, и в очередной раз убедились, как серьезно и взрослые и дети подошли к участию в нем.
Взрослые участники конкурса уже закончили свои выступления, сегодня - очередь школьников.
Организаторы отмечают не просто отличную литературную подготовку участников, но и эмоциональную составляющую чтения рассказов классика.
Знание текста оценивала писатель Светлана Голубева, артистизм - актриса академического театра Тургенева Светлана Мартюшева. Для членов жюри стали открытием выступления и детей и взрослых, для которых Зощенко оказался и любим, и читаем.
Многогранно и исполнение. Кто-то, как ученики хоровой школы, подготовил целую инсценировку - с костюмами и точно проработанными характерами персонажей рассказа, а кто-то выступал индивидуально, рассчитывая исключительно на свое мастерство чтеца. Учителя, которые готовили ребят к конкурсу, были приятно удивлены и процессом, и результатом.
Для многих школьников, кстати, этот конкурс первая встреча с замечательным писателем и возможность открыть для себя иронию, юмор, необычный и яркие тексты Михаила Зощенко. Среди основных задач конкурса как раз популяризация творчества Зощенко, которому в этом году исполнилось 125 лет со дня рождения. Через несколько дней жюри подведет итоги, а победителей наградят в декабре - на празднике закрытия Года Театра.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта