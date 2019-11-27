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В Орле завершился смотр-конкурс по выразительному чтению произведений Михаила Зощенко

Заключительный этап конкурса состоялся сегодня в детской библиотеке имени Крылова.

«Смех - дело серьезное» - так решили назвать конкурс сотрудники библиотеки, которые его придумали и организовали, и в очередной раз убедились, как серьезно и взрослые и дети подошли к участию в нем.

Взрослые участники конкурса уже закончили свои выступления, сегодня - очередь школьников.

Организаторы отмечают не просто отличную литературную подготовку участников, но и эмоциональную составляющую чтения рассказов классика.

Оксана Чупахина, замдиректора детской библиотеки им. И.А.Крылова: «Это настолько точное знание текста. Мало того, что они точно знают текст, каждое слово, они еще с таким артистизмом, с таким вдохновением, пропуская через себя, все это показывают».

Знание текста оценивала писатель Светлана Голубева, артистизм - актриса академического театра Тургенева Светлана Мартюшева. Для членов жюри стали открытием выступления и детей и взрослых, для которых Зощенко оказался и любим, и читаем.

Светлана Голубева, член жюри, член Союза писателей России: «Зощенко, этого ироничного писателя, дети открывают для нас с неожиданной стороны, и мы еще раз убеждаемся в глубине творчества этого писателя и в его многогранности».

Многогранно и исполнение. Кто-то, как ученики хоровой школы, подготовил целую инсценировку - с костюмами и точно проработанными характерами персонажей рассказа, а кто-то выступал индивидуально, рассчитывая исключительно на свое мастерство чтеца. Учителя, которые готовили ребят к конкурсу, были приятно удивлены и процессом, и результатом.

Маргарита Зеленская, преподаватель детской хоровой школы: «Они принимают все близко к сердцу. Они разыгрываются, погружаются во все, сразу видно, что не такая уж и большая разница во времени - тем все те же самые, поднимаются те же самые вопросы. Дети все понимают, сами пытаются что-то придумать. Это все очень интересно, получается такая громадная совместная работа».

Для многих школьников, кстати, этот конкурс первая встреча с замечательным писателем и возможность открыть для себя иронию, юмор, необычный и яркие тексты Михаила Зощенко. Среди основных задач конкурса как раз популяризация творчества Зощенко, которому в этом году исполнилось 125 лет со дня рождения. Через несколько дней жюри подведет итоги, а победителей наградят в декабре - на празднике закрытия Года Театра.




Эва Стасюлевич
27 ноября 2019 года

 


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