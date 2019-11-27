Новости версия для печати «Равные права и равные возможности». В Орле размышляли, как обеспечить реализацию этого лозунга Сегодня на заседании координационного Совета по делам инвалидов обсуждали проблемы реализации программы «Доступная среда», а также вопросы трудоустройства, обучения и досуга людей с ограниченными возможностями.



Речь шла о создании в образовательных организациях области условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов, а их у нас 3 тысячи.



Из 70 тысяч инвалидов области примерно одна треть - молодежь. Вопросам адаптации именно этой категории людей с ограниченными возможностями уделили особое внимание, рассмотрели на примере работы с инвалидами детства в Ливенском центре социального обслуживания населения, который активно взаимодействует в этой области с социально ориентированными некоммерческими организациями.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты Орловской области, председатель координационного Совета: «У нас открыто отделение по работе с молодыми инвалидами и это дает хороший результат, именно эта группа, которая выходит из образовательных учреждений, вступает в самостоятельную жизнь, но есть определенные проблемы, связанные с заболеванием, и именно в этот момент им необходима поддержка. И в этом направлении мы активно работаем в Орле и в Ливнах».





Татьяна Тимохина

27 ноября 2019 года







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