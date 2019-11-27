Новости версия для печати В Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялся День Орловской области В рамках презентации Орловской области в Торгово-промышленной палате Российской Федерации была представлена выставочная экспозиция предприятий и организаций региона.



На выставке демонстрировались возможности орловских предприятий, работающих в сфере промышленности, IT- технологий, АПК и перерабатывающей промышленности. Представили и сферу туризма.



На пленарном заседании выступил губернатор Андрей Клычков. Он подчеркнул, что Орловская область – динамично развивающийся регион с большими экономическими перспективами, универсальным кейсом преференций и мер государственной поддержки инвестиционных проектов и деловой активности.



И сегодня же состоялось подписание соглашения между правительством Орловской области и ООО «Производственная компания «Сириус» об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Мценск». Проектом предусмотрено создание линии по производству алюминиевых порошков и гранул мощностью 5 тыс. тонн в год или около 1 млрд рублей в денежном эквиваленте.



В соответствии с соглашением резидент обязуется привлечь на реализацию инвестиционного проекта капитальные вложения в объеме 15,8 млн рублей и обеспечить создание не менее 10 новых рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию всех объектов, предусмотренных бизнес-планом проекта, планируется в декабре 2019 – январе 2020 года. Выход на проектную мощность - в январе 2023 года, сообщает информационный портал Орловской области.









Орловское Информбюро

27 ноября 2019 года







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