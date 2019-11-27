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Не все теплосети Орла вошли в отопительный сезон подготовленными

Есть участки, которые отапливают улицу. Об этом рассказали жители многоквартирных домов на Полесской. Трубы, по которым тепло из котельной поступает в девятиэтажки, - оголены. Люди говорят, что в квартирах холодно. А ведь морозов ещё не было. К проблеме подключились активисты ОНФ.

4 градуса - цифра небольшая, но если именно на столько понизилась температура в квартире, это уже ощутимо. Особенно для детей и людей преклонного возраста. Именно этот неприятный сюрприз отопительный сезон приготовил для жителей девятиэтажек в районе Весёлой Слободы. Предстоящих зимних заморозков люди боятся.

Оголённые участки труб и изношенная изоляция есть практически вдоль всей трубы - от котельной до дома. Местами сети прикрыты мешковиной, но для того, чтобы тепло не рассеивалось на улице, этого явно недостаточно.

Юрий Покровский, житель дома № 51 по ул. Полесская: «Десять телефонов прозвонил - нигде ни истины, ни помощи не добился. У меня квартира торцевая - три стены холодные». 

Самостоятельно принудить теплоснабжающую организацию к устранению недоработки у жителей домов не получилось, многочисленные обращения эффекта не принесли. Но больше людей удивляет тот факт, что эти сети вообще были приняты во время подготовки к отопительному сезону.

Леонид Моргунов, эксперт регионального отделения ОНФ в Орловской области: «Ежегодно в отопительный сезон мы проводим мониторинг теплотрассы. Как мы видим здесь, на теплотрассе отсутствует изоляция. Следовательно, люди, которые платят за отопление, отапливают окружающий воздух. В связи с этим будем направлять обращение в администрацию города Орла для устранения данных недостатков».

Реакция последовала незамедлительно - буквально на следующее утро на месте появились работники компании «Газпром Теплоэнерго Орёл», на чьём балансе и числятся эти сети. Чтобы закрыть трубы теплоизоляционным материалом им понадобится два дня.

Алексей Казенков, главный инженер ООО «Газпром Теплоэнерго Орёл»: «В прошлом году по улице Генерала Родина у нас получилось - был материал, мы сделали теплотрассу в антивандальном исполнении, накрыли оцинкованной трубой. Здесь будем по-другому изолировать».

ОНФ с энергетиками в этом русле сотрудничает довольно тесно. Информацию о плохой изоляции на различных участках теплосети общественники собирают в ходе ежегодной акции «С теплом – труба». Например, в 2018-м благодаря ей в порядок было приведено больше десятка участков на теплотрассах.




Антон Киселёв
27 ноября 2019 года

 


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