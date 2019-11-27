Не все теплосети Орла вошли в отопительный сезон подготовленными

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среда
27.11.2019
21:27:01
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Не все теплосети Орла вошли в отопительный сезон подготовленнымиЕсть участки, которые отапливают улицу. Об этом рассказали жители многоквартирных домов на Полесской. Трубы, по которым тепло из котельной поступает в девятиэтажки, - оголены. Люди говорят, что в квартирах холодно. А ведь морозов ещё не было. К проблеме подключились активисты ОНФ.
4 градуса - цифра небольшая, но если именно на столько понизилась температура в квартире, это уже ощутимо. Особенно для детей и людей преклонного возраста. Именно этот неприятный сюрприз отопительный сезон приготовил для жителей девятиэтажек в районе Весёлой Слободы. Предстоящих зимних заморозков люди боятся.
Оголённые участки труб и изношенная изоляция есть практически вдоль всей трубы - от котельной до дома. Местами сети прикрыты мешковиной, но для того, чтобы тепло не рассеивалось на улице, этого явно недостаточно.
Самостоятельно принудить теплоснабжающую организацию к устранению недоработки у жителей домов не получилось, многочисленные обращения эффекта не принесли. Но больше людей удивляет тот факт, что эти сети вообще были приняты во время подготовки к отопительному сезону.
Реакция последовала незамедлительно - буквально на следующее утро на месте появились работники компании «Газпром Теплоэнерго Орёл», на чьём балансе и числятся эти сети. Чтобы закрыть трубы теплоизоляционным материалом им понадобится два дня.
ОНФ с энергетиками в этом русле сотрудничает довольно тесно. Информацию о плохой изоляции на различных участках теплосети общественники собирают в ходе ежегодной акции «С теплом – труба». Например, в 2018-м благодаря ей в порядок было приведено больше десятка участков на теплотрассах.
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