Новости версия для печати В Орле проверят состояние подходов и подъездов к объектам социальной сферы В частности – к школам и детским садам.



Жалобы на разбитые дороги и глубокие ямы регулярно поступают в социальные сети мэрии. Родители жалуются, что тяжело подъехать, а пройти бывает еще сложнее из-за грязи. В списке «опасных» объектов - дом детского творчества №5 на ул. МОПРа, детский сад №7 на ул. Планерной и несколько других адресов. Все проверят и по результатам примут решение, что и когда отремонтировать.





Мария Семак

28 ноября 2019 года







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