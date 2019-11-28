В Орле проверят состояние подходов и подъездов к объектам социальной сферы

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четверг
28.11.2019
11:19:32
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В Орле проверят состояние подходов и подъездов к объектам социальной сферыВ частности – к школам и детским садам.
Жалобы на разбитые дороги и глубокие ямы регулярно поступают в социальные сети мэрии. Родители жалуются, что тяжело подъехать, а пройти бывает еще сложнее из-за грязи. В списке «опасных» объектов - дом детского творчества №5 на ул. МОПРа, детский сад №7 на ул. Планерной и несколько других адресов. Все проверят и по результатам примут решение, что и когда отремонтировать.
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