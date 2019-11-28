Новости версия для печати В «Орлятах» - перезагрузка Сегодня актив пионерской организации Орловской области подведет итоги работы за минувший год. Проведут и выборы членов правления. Эта процедура проходит раз в три года.



Переизбрать предстоит – председателя и членов совета. Помимо этого пионеры наметят план действий на следующий год и обсудят подготовку к празднованию юбилея Всесоюзной пионерской организации. Движению исполнится 100 лет в 2022 году, но акции и проекты, посвященные этой дате, начнут реализовывать раньше.





Мария Семак

28 ноября 2019 года







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