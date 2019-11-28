Новости версия для печати Среди лучших добровольцев России - орловчанка Елена Подаваленко Сотрудница орловского художественного училища вышла в финал масштабного конкурса с проектом «Визуальная среда». Номинация – «Душа компании».



Всего в последний этап вышли 190 проектов со всей страны. Елена Подаваленко представила на суд жюри программу, цель которой – преобразить социальные объекты города: поликлиники, школы, больницы. Идея уже реализуется - за три года художница вместе со студентами училища расписала больше 1000 квадратных метров стен в различных учреждениях Орла. Их рисунки украшают 22 лицей, НКМЦ им. Круглой.



С 2 по 5 декабря 2019 года в Сочи в рамках Международного форума добровольцев проекты финалистов пройдут оценку федерального экспертного жюри, которое и выявит победителей конкурса. Пожелаем Елене удачи.





Мария Семак

28 ноября 2019 года







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