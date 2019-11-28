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четверг
28.11.2019
11:19:08
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Амчанка Яна Колесникова стала призером всероссийского детского конкурса «Нарисуй елку Победы»Конкурс организован Московским Музеем Победы, Почтой России и Благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».
Творческое состязание проводилось с 10 октября по 10 ноября 2019 года. Свои работы на конкурс прислали почти 1300 художников в возрасте от 7 до 17 лет из 60 регионов страны, а также Республики Беларусь, Украины, Испании, Италии, Канады, Турции, Франции, Швеции.
Жюри конкурса, в состав которого вошли профессиональные художники, оценивало мастерство исполнения, оригинальность сюжета, соответствие исторической эпохе и теме конкурса.
Специальный приз получила работа 15-летней Яны Колесниковой из Мценска «Новогоднее настроение».
Работа Яны создана на основе семейной истории. Идеей послужил рассказ ее прабабушки Тамары о встрече Нового 1946 года. В послевоенное голодное время не было ни елочных игрушек, ни накрытых столов, ни дорогих подарков. Но всем, особенно детям, так хотелось праздника! Чтобы хоть как-то порадовать маленькую Тамару, ее брата и сестру мама испекла из пресного теста печенье в форме бубликов, кругляшек, звездочек и развесила на елку. Из старых газет дети вырезали гирлянды. Под елкой они нашли подарки: брату достались ботинки, а девочкам − сделанная мамой кукла и вязаная кофта. Счастливая семья сидела под нарядной елкой и пересматривала папины письма и награды, благодаря его за то, что впереди мирное и счастливое будущее.
Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится 14 декабря 2019 года в Музее Победы в Москве, сообщает информационный портал Орловской области.
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