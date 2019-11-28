Сегодня у православных христиан начинается Рождественский пост

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четверг
28.11.2019
11:18:56
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Сегодня у православных христиан начинается Рождественский постПост завершится в ночь с 6 на 7 января с восходом первой звезды.
Все эти дни – а продлится пост 40 дней, согласно православному уставу, нужно жить, соблюдая важные правила – посещать церковь, не омрачать душу плохими мыслями и тем более делами, помогать ближним и не употреблять в пищу продукты животного происхождения. Этот пост не такой строгий, как Пасхальный, есть дни, когда дозволяется масло и рыба. Людям с хроническими заболеваниями не обязательно придерживаться строгих ограничений в питании, а вот основам поведения желательно следовать всем без исключения. Рождество Христово — одно из главных церковных событий, и подготовиться к нему нужно достойно.
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