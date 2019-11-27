Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Деньги - на воздух. Орловцы не хотят отапливать улицу. Мы наши ответственных за голые трубы.



- Орловщина ждет инвесторов. Сегодня область презентовали в Торгово-промышленной компании России.



- Три дня - на работу над ошибками. Тротуары на улице 60 лет Октября - не приняты.



- Желание бескорыстно помогать другим. Сегодня в Орле прошел Форум добровольцев.



- «Полный контакт» с серебром. Орловец вернулся с Первенства по всестилевому каратэ с медалью.



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Вести-Орёл

27 ноября 2019 года







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