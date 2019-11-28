Новости версия для печати В Орле на зебре сбили пешехода ДТП произошло 27 ноября в 21:15.



Водитель, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», следовал по ул. Московской и в районе д.175 не уступил дорогу и допустил наезд на 21-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в областную клиническую больницу, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 8 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.





Вести-Орёл

28 ноября 2019 года







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