Новости версия для печати Активные и бескорыстные В Орле студенты-медики совмещают учебу и добровольческую деятельность. Самые активные были награждены грамотами и благодарностями в рамках форума «Я – доброволец».



«Нам не все равно» - для многих волонтеров Орловской области эти слова уже давно стали девизом по жизни. Помогать тем, кто в этом нуждается, не жалея своих сил и времени, дело привычное. А потому самые активные были награждены грамотами и благодарностями в рамках форума «Я – доброволец». Но расслабляться рано. В медицинском институте у волонтеров-медиков очередное собрание - обсуждают медицинское добровольчество в регионе.



Максим Боев, проректор по внеурочной работе и молодежным проектам ОГУ им. И.С. Тургенева: «Они, конечно, уникальные, это наш золотой запас волонтерства, потому что сразу же на старте, буквально после первых семестров учебы обладают нужными, важными, значимыми компетенциями, навыками, знаниями, и могут включаться в волонтерскую работу прямо сразу, без сложной предварительной подготовки».



Медики-волонтеры собрались, чтобы подвести итоги года уходящего, наметить планы на будущее. Поддержать ребят пришли и те, кто непосредственно видит плоды их работы.



Павел Сергеев, главный врач поликлиники №2 города Орла: «Мы активно работаем с волонтерами-медиками. Они выявляют у нас самые острые места, и мы потом прорабатываем это с помощью рабочей группы».



Волонтеры в белых халатах отмечают, что совмещать учебу и добровольческую деятельность им в радость, успевают все.



Василиса Баталкина, медик-волонтер: «Это хорошие перспективы для человека, который учится в медицинском институте, мы не замыкаемся на своей профессиональной деятельности, мы мыслим шире».



И работа ребят-волонтеров Орловщины не осталась незамеченной - в конкурсе региональных практик в сфере добровольчества они заняли второе место, а это означает федеральную поддержку и возможность помочь большему количеству нуждающихся.



Татьяна Видокас, начальник отдела поддержки молодых инициатив департамента внутренней политики Орловской области: «В 2020 году мы получим федеральные деньги и за счет этого мы планируем проведение серии образовательных мероприятий».



Волонтеры всех добровольческих планов пока не раскрыли, поделились одним - планируют активно популяризировать ходьбу.





Вести-Орёл

28 ноября 2019 года







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