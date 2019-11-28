Новости версия для печати Сегодня в Орле должны завершить уборку пяти городских погостов Начал действовать новый контракт на содержание городских кладбищ.



Мэрия планировала навести порядок в течение трех дней на Крестительском, Троицком, Афанасьевском, Иоанно-Богословском и Наугорском кладбищах. Отвечает за чистоту в этих местах - Управление коммунальным хозяйством. Контракт - на пять с лишним миллионов рублей.



С 2 по 6 декабря техника и работники продолжат убирать мусор на Наугорском кладбище и на Лужковском.





Татьяна Напольских

28 ноября 2019 года







На главную страницу





