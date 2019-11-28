Новости версия для печати Орловец получил 12 лет за убийство Осужденный в подъезде многоквартирного дома нанес несколько ножевых ранений 34-летнему местному жителю.



Доказательства виновности, представленные следователями, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ранее судимого 32-летнего жителя города Орла. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Следствием и судом установлено, что 2 ноября 2018 года осужденный, находясь в Железнодорожном районе города Орла в подъезде многоквартирного дома, на почве личных неприязненных отношений причинил несколько ножевых ранений 34-летнему местному жителю. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.



В ходе следствия обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся.



Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

28 ноября 2019 года







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