Орловец получил 12 лет за убийство

|
четверг
28.11.2019
18:16:16
|
|
Орловец получил 12 лет за убийствоОсужденный в подъезде многоквартирного дома нанес несколько ножевых ранений 34-летнему местному жителю.
Доказательства виновности, представленные следователями, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ранее судимого 32-летнего жителя города Орла. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 2 ноября 2018 года осужденный, находясь в Железнодорожном районе города Орла в подъезде многоквартирного дома, на почве личных неприязненных отношений причинил несколько ножевых ранений 34-летнему местному жителю. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
В ходе следствия обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, сообщает СК РФ по Орловской области.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта