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В Болхове придумали новый фестиваль - гречневой каши

Эту идею подсказал уроженец Болхова, орловский журналист и краевед Олег Смуглов. Во-первых, такого фестиваля еще нигде не проводили, а во-вторых, гречиху на болховской земле выращивают испокон веков. Задумка пришлась по вкусу и членам местной Общественной палаты и многим жителям.

Эта идея возникла под впечатлением регионального фестиваля «Бирюза», который 21 сентября прошел в Болхове. Вдохновленные колокольным звоном болховчане решили организовать еще один фестиваль, посвященный теперь уже гречневой каше. Именно такой бренд общественность хочет выбрать для своего города.

Юлия Копачева, член Общественной палаты Болховского района: «Почему гречневая каша? Потому что испокон веков гречиху выращивали на полях Болховского района, и с 1781 года гречишное поле является символом, который отражен на гербе Болховского района и города Болхова. И по сей день гречневая каша является самым любимым блюдом в каждой семье».

Кстати 80 процентов фермеров района выращивает именно гречиху. А учитывая, что это растение не требует удобрений и химических добавок, гречка по своей природе экологически чистый продукт. А уж какая из нее каша! Через районную газету Общественная палата обратилась к жителям с просьбой принять участие в подготовке, присылать интересные рецепты, а также стихи о гречке.

Народ тут же стал готовиться. Уже и частушки сочинили и эмблемы фестиваля рисуют. Евгений Новиков сделал акцент на истории города.

Евгений Новиков, житель Болхова: «Болхов был раньше маленьким Суздалем, и назывался не Болховом, а Дивигорском - первое упоминание в 1196 году, а уже в 1205 году уже была построена Рождественская каменная церковь - в пустырях не строятся каменные церкви».

Болховчане не против и покулинарить. Кашей по старинному рецепту Валентина Хализева готова угостить всех желающих.

Валентина Хализева, жительница Болхова: «Когда я была маленькая, мама нам варила очень вкусную кашу, запах чудесный - она варила на сметане, и больше такого рецепта я нигде не встречала, и теперь мне придется его восстановить».

Не остались равнодушными и будущие повара - студенты Орловского техникума агробизнеса и сервиса. Помимо каши приготовили еще множество блюд из гречки - и десерты, и выпечка, и закуски. Ребята даже написали рефераты на тему гречки, а рецептов ее приготовления нашли столько, что можно устроить пир на весь мир. Спасибо местным фермерам - помогли с крупой.

Фестивальную кашу болховчане уже заварили, осталось получить одобрение сверху.

Любовь Шкадова, председатель Общественной палаты Болховского района: «Мы надеемся, что Андрей Евгеньевич Клычков, который считает Болхов жемчужиной Орловщины и который поддерживает наш болховский край, поддержит и идею этого фестиваля». 

Инициаторы надеются, что представители власти их поддержат, и фестиваль гречневой каши в Болхове состоится. Если не на региональном, то хотя бы на районном уровне, а уже болховчане не подведут.




Татьяна Тимохина
28 ноября 2019 года

 


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