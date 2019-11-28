В Болхове придумали новый фестиваль - гречневой каши

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четверг
28.11.2019
18:16:04
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В Болхове придумали новый фестиваль - гречневой кашиЭту идею подсказал уроженец Болхова, орловский журналист и краевед Олег Смуглов. Во-первых, такого фестиваля еще нигде не проводили, а во-вторых, гречиху на болховской земле выращивают испокон веков. Задумка пришлась по вкусу и членам местной Общественной палаты и многим жителям.
Эта идея возникла под впечатлением регионального фестиваля «Бирюза», который 21 сентября прошел в Болхове. Вдохновленные колокольным звоном болховчане решили организовать еще один фестиваль, посвященный теперь уже гречневой каше. Именно такой бренд общественность хочет выбрать для своего города.
Кстати 80 процентов фермеров района выращивает именно гречиху. А учитывая, что это растение не требует удобрений и химических добавок, гречка по своей природе экологически чистый продукт. А уж какая из нее каша! Через районную газету Общественная палата обратилась к жителям с просьбой принять участие в подготовке, присылать интересные рецепты, а также стихи о гречке.
Народ тут же стал готовиться. Уже и частушки сочинили и эмблемы фестиваля рисуют. Евгений Новиков сделал акцент на истории города.
Болховчане не против и покулинарить. Кашей по старинному рецепту Валентина Хализева готова угостить всех желающих.
Не остались равнодушными и будущие повара - студенты Орловского техникума агробизнеса и сервиса. Помимо каши приготовили еще множество блюд из гречки - и десерты, и выпечка, и закуски. Ребята даже написали рефераты на тему гречки, а рецептов ее приготовления нашли столько, что можно устроить пир на весь мир. Спасибо местным фермерам - помогли с крупой.
Фестивальную кашу болховчане уже заварили, осталось получить одобрение сверху.
Инициаторы надеются, что представители власти их поддержат, и фестиваль гречневой каши в Болхове состоится. Если не на региональном, то хотя бы на районном уровне, а уже болховчане не подведут.
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