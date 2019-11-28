Новости версия для печати Специалисты оценили облик Орла Образ города складывается из вида зданий, памятников, домов. Именно на это направили внимание архитекторы, дизайнеры, урбанисты и краеведы. Большая экспедиция сегодня проехала по улицам Орла.



В рамках экспертного совещания на колесах участники проехали по ключевым транспортным артериям. Цель - оценить, обсудить и внести предложения по формированию целостного визуального облика градостроительных осей Орла. Обращали внимание на видовые ансамбли, многоквартирные дома, объекты культурного наследия. Вместе обсуждали проблемы и предложения.



Особое внимание было уделено тем объектам, которые предстоит привести в порядок - отремонтировать или благоустроить. Каждый эксперт заполнит анкету, на основе которой будет сформирован общий список рекомендаций. Этот список будет передан в правительство региона для выявления первоочередных объектов для ремонта.





Татьяна Напольских

28 ноября 2019 года







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