Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Орел хотят привести - к общему культурному знаменателю. Сегодня эксперты провели заседание на колесах. Обсуждали - какие здания нужно приводить в порядок.



- По секрету - всему свету. В Болхове готовы сварить гречневую кашу по старинному рецепту и устроить пир на весь мир.



- Всегда готовы! Сегодня пионеры со всей области собрались на слет. Серьезное событие - ведь проводится он один раз в три года.



- У православных сегодня начался Рождественский Пост. И главное в нем - не диета.



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Вести-Орёл

28 ноября 2019 года







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