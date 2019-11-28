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Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».

- Орел хотят привести - к общему культурному знаменателю. Сегодня эксперты провели заседание на колесах. Обсуждали - какие здания нужно приводить в порядок.

- По секрету - всему свету. В Болхове готовы сварить гречневую кашу по старинному рецепту и устроить пир на весь мир.

- Всегда готовы! Сегодня пионеры со всей области собрались на слет. Серьезное событие - ведь проводится он один раз в три года.

- У православных сегодня начался Рождественский Пост. И главное в нем - не диета.
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Вести-Орёл
28 ноября 2019 года

 


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