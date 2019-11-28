Новости версия для печати Оценка экспертов пока скептическая Сегодня архитекторы, дизайнеры, урбанисты и краеведы проехали по улицам Орла с целью выработать предложения по формированию визуального облика Орла.



Экспертный совет это краеведы, градозащитники, дизайнеры, искусствоведы, архитекторы, историки, представители музеев и общества охраны памятников. Именно им предложили потратить личное время, для того чтобы понять, как и в каком направлении нужно менять облик Орла. Первая остановка на набережной Дубровинского. В руках у экспертов специальные анкеты.



Илья Кушелев краевед, член экспертного совета: «Мы должны выбрать объекты наиболее значимые в видовом плане, дать оценку по десятибалльной шкале, и дать несколько характеристик - как бы мы хотели видеть колористическое решение фасадов, декоративные элементы фасада и цвет кровли».

Члены экспертного совета добросовестно заполнили анкеты, но считают, что такой формат выездного совещания пока ни к чему не приведет. Прежде всего нужен конкретный проект, смета, механизмы финансирования ремонта того или иного объекта, а уж потом его обсуждения, но у департамента по проектам развития территорий другое мнение.



Алексей Лепилин, заместитель начальника управления по реализации развития территорий: «У нас будет своего рода алгоритмическая линейка, или таблица умножения, которая позволит проще работать дальше архитекторам, которые будут знать, что хотят горожане, что хочет общественность, чтобы решения принимались не в тени кабинетов, а потом бы все протестовали, а чтобы сначала это обсудили, как сделать лучше, и чтобы потом профессионалы имели основу - что хотелось бы общественности, краеведам, искусствоведам. То есть, мы делаем такую справочную таблиц».

По намеченным объектам проехали, но к общему знаменателю не пришли. Искусствовед Марианна Комова считает, чтобы город приобрел красивое лицо, необходима планомерная работа, прежде всего, на законодательном уровне. Личная оценка экспертов состояния видовых ансамблей, фасадов зданий, цвета крыш пока ничего не даст.



Марианна Комова, искусствовед: «Будем или не будем мы красить фасад, мы все равно приходим к тому, что нет единых правил, а это вопрос к городу, а не к нам».

Идей много, есть хороший и российский и мировой опыт, но не эксперты должны его внедрять. Что же касается анкет, которые заполнили члены экспертного совета, то в идеале на их основе должен быть составлен список зданий для первоочередного ремонта. Но сейчас это выглядит слишком условно. Пока громко говорить о формировании целостного визуального облика города еще очень рано. И, похоже, это самый главный вывод совместного рейда чиновников и экспертов.









Эва Стасюлевич

28 ноября 2019 года







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