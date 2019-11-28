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четверг
28.11.2019
18:15:39
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«Земли орловской бесценный дар: классика и современность»Сегодня в Орле прошел финал областного конкурса чтецов. Это традиционное ежегодное мероприятие собирает талантливых ребят, увлеченных русским языком и литературой. В нем приняли участие ученики 9-11 классов из разных районов области. В финал вышли 32 чтеца.
В этом году в репертуаре, который школьники выбирали для чтения, в основном произведения орловских поэтов - Блынского, Дронникова, Попова и многих других. Главная задача конкурса - привлечь внимание к литературному наследию Орловщины, к лучшим образцам краеведческой литературы, выявить наиболее талантливых исполнителей, которые бы впечатлили жюри.
В составе жюри ведущие преподаватели института культуры, руководители орловских театров и профессиональные актеры. Живое слово от ребят для них очень важно. Оценивают искусство чтецов сразу по нескольким параметрам.
Актерское мастерство для многих конкурсантов на первом месте, как например, для Алексея Казначеева, который собирается поступать в театральный. Для него этот конкурс та самая площадка, где можно прорепетировать часть вступительных экзаменов. Забегая вперед, скажем, что Алексей занял третье место.
Привлекла внимание жюри и Анастасия Жукова. Она, напротив, в театральный поступать не собирается, выразительное чтение для нее просто хобби, но стихотворение о матери, которая ждет с войны сына, прочитала так проникновенно и искренне, что зацепила своим исполнением и жюри и сверстников.
Всего в этом году в конкурсе чтецов приняли участие 324 конкурсанта, в финал вышли только 32 человека. А победителем стала Алиса Жутаева из Кромского района.
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