Новости версия для печати «Земли орловской бесценный дар: классика и современность» Сегодня в Орле прошел финал областного конкурса чтецов. Это традиционное ежегодное мероприятие собирает талантливых ребят, увлеченных русским языком и литературой. В нем приняли участие ученики 9-11 классов из разных районов области. В финал вышли 32 чтеца.



В этом году в репертуаре, который школьники выбирали для чтения, в основном произведения орловских поэтов - Блынского, Дронникова, Попова и многих других. Главная задача конкурса - привлечь внимание к литературному наследию Орловщины, к лучшим образцам краеведческой литературы, выявить наиболее талантливых исполнителей, которые бы впечатлили жюри.



Валерий Лагоша, заслуженный артист России: «Количество участников растет, значит люди хотят этим заниматься. Хотя есть люди, которых, скажем так - сюда направили, вот их бы поменьше. А есть ребята очень хорошие, которые действительно болеют за свой материал, которые над ним работают, и они соответственно получают призовые места».

В составе жюри ведущие преподаватели института культуры, руководители орловских театров и профессиональные актеры. Живое слово от ребят для них очень важно. Оценивают искусство чтецов сразу по нескольким параметрам.



Светлана Гавдис, заслуженный работник культуры России: «Мы смотрим на их эмоциональность, на их актерские данные, способность передать личностное отношение к тому, что они читают».

Актерское мастерство для многих конкурсантов на первом месте, как например, для Алексея Казначеева, который собирается поступать в театральный. Для него этот конкурс та самая площадка, где можно прорепетировать часть вступительных экзаменов. Забегая вперед, скажем, что Алексей занял третье место.



Алексей Казначеев, финалист областного конкурса чтецов: «Это практика, потому что без этих конкурсов желать там нечего. Выйти и затрястись, как заяц, этого не очень бы хотелось допустить».

Привлекла внимание жюри и Анастасия Жукова. Она, напротив, в театральный поступать не собирается, выразительное чтение для нее просто хобби, но стихотворение о матери, которая ждет с войны сына, прочитала так проникновенно и искренне, что зацепила своим исполнением и жюри и сверстников.



Всего в этом году в конкурсе чтецов приняли участие 324 конкурсанта, в финал вышли только 32 человека. А победителем стала Алиса Жутаева из Кромского района.









Эва Стасюлевич

28 ноября 2019 года







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