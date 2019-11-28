Орловские студенты отличились на V национальном чемпионате по профмастерству «Абилимпикс»
Участвовали подростки с ограниченными возможностями из 85-ти регионов страны.
Наши ребята несколько раз поднимались на пьедестал почета. Студентка 1 курса медколледжа Анастасия Суслова заняла 1 место в направлении «Медицинский и социальный уход». Первое место в бисероплетении взял Даниил Гришин - ученик Тельченской школы-интерната. Студенты ОГУ Ангелина Ефремова и Владислав Андрюшин отличились в компетенциях «Психология» и «Туризм».