Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
28.11.2019
18:15:45
Новости
Новости

Наши передачи
Программа передач
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Деловая жизнь

О нас
Контакты
Новости версия для печати

Орловские студенты отличились на V национальном чемпионате по профмастерству «Абилимпикс»

Участвовали подростки с ограниченными возможностями из 85-ти регионов страны.

Наши ребята несколько раз поднимались на пьедестал почета. Студентка 1 курса медколледжа Анастасия Суслова заняла 1 место в направлении «Медицинский и социальный уход». Первое место в бисероплетении взял Даниил Гришин - ученик Тельченской школы-интерната. Студенты ОГУ Ангелина Ефремова и Владислав Андрюшин отличились в компетенциях «Психология» и «Туризм».


Татьяна Напольских
28 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта