Доброта – это сила

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четверг
28.11.2019
18:15:51
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Доброта – это силаВ Орловском государственном университете экономики и торговли прошёл II Форум добровольцев.
Молодёжный форум под лозунгом «Доброта – вещь удивительная» проходит в ОрёлГУЭТ во второй раз. Для организации привлекли лучшие силы: профком, объединённый совет обучающихся, научное студенческое общество, центр культуры и досуга и волонтёров из движения «Горящие сердца». А огромный массив добровольческой информации рассчитан на аудиторию школьников и получающих среднеспециальное образование.
Три интерактивные площадки, три вектора информации. На первой участники знакомились с возможностями, которые открывает для волонтёров работа в Красном кресте.
Начальные знания, кстати, у участников форума имеются в достатке, теперь стоит задача – как их применять.
Вторая площадка – зона соблюдения правил дорожного движения. Здесь – тоже широкое поле для добровольческой деятельности.
На третьей площадке обсудили вопросы участия в команде 75-летия Победы и особенности социального волонтёрства, в частности, работу с детьми. И все эти обсуждения имеют одну общую цель.
Количество участников форума – и начинающих добровольцев, и признанных экспертов - растёт год от года, а значит, Университет экономики и торговли становится одной из значительных площадок для развития волонтёрского движения в регионе.
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