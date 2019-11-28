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Доброта – это сила

В Орловском государственном университете экономики и торговли прошёл II Форум добровольцев.

Молодёжный форум под лозунгом «Доброта – вещь удивительная» проходит в ОрёлГУЭТ во второй раз. Для организации привлекли лучшие силы: профком, объединённый совет обучающихся, научное студенческое общество, центр культуры и досуга и волонтёров из движения «Горящие сердца». А огромный массив добровольческой информации рассчитан на аудиторию школьников и получающих среднеспециальное образование.

Три интерактивные площадки, три вектора информации. На первой участники знакомились с возможностями, которые открывает для волонтёров работа в Красном кресте.

Валерий Бурковский, председатель Орловского городского отделения Российского Красного креста: «Это проведение различных благотворительных акций для тех, кто находится в кризисном состоянии. Это инвалиды, дети-инвалиды, малоимущие и другие, кто обращается за различной социальной помощью в добровольческие организации».

Начальные знания, кстати, у участников форума имеются в достатке, теперь стоит задача – как их применять.

Вторая площадка – зона соблюдения правил дорожного движения. Здесь – тоже широкое поле для добровольческой деятельности.

Наталья Дудина, старший инспектор пропаганды ПДД Управления ГИБДД УМВД России по Орловской области: «Ребята нам активно помогают, вместе с ними мы выходим на улицы, проводим рейдовые мероприятия. Те надписи, которые вы видите в городе на пешеходных переходах, сделаны с участием волонтеров. Мы выходим в больницы, в поликлиники к детям, взрослым, приходим в школы. Чем нас больше, тем больше у нас получится».

На третьей площадке обсудили вопросы участия в команде 75-летия Победы и особенности социального волонтёрства, в частности, работу с детьми. И все эти обсуждения имеют одну общую цель.

Елена Сотникова, к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник ОрёлГУЭТ: «Что такое доброта? Что мы вкладываем в это понятие? Это тепло, это душевная забота, это отзывчивость к людям. И всегда мы должны вкладывать эти понятия, воспитывая наших детей. Именно это должно быть в их сердцах. Ведь не красота спасет мир, а именно тепло и доброта наших сердец».

Количество участников форума – и начинающих добровольцев, и признанных экспертов - растёт год от года, а значит, Университет экономики и торговли становится одной из значительных площадок для развития волонтёрского движения в регионе.




Ирина Костина
28 ноября 2019 года

 


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