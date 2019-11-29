Новости версия для печати Городской и Детский парки Орла закрыли для собак Сегодня депутаты Горсовета Орла приняли поправки в правила благоустройства и содержания.



Кроме того, для выгула четвероногих друзей запретными стали территории образовательных учреждений и здравоохранения - причем, на расстоянии в 50 метров до них.



Нельзя собакам заходить на детские и спортивные площадки, пляжи, кладбища. И за животными их хозяева теперь обязаны убирать. Эти запреты не распространяются на собак-поводырей.



Напомним, первая площадка для выгула собак в Орле была открыта в 2013 году в Заводском районе.





Татьяна Напольских

28 ноября 2019 года







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