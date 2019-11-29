Новости версия для печати Юные орловские футболисты перенимают знания у лучших тренеров России Один из них - специалист СШОР «Зенит» Игорь Смирнов. В эти дни он провел серию тренировок для воспитанников спортивно-развивающего клуба «Орёл».



Накопленные знания – это то, чем богат специалист спортшколы чемпионов России. Специалист не только передает их юным футболистам, но и продолжает учиться сам. Среди прочего, в активе Игоря Смирнова - стажировка в бельгийском «Андерлехте». Минувшим летом он привел своих подопечных 2002 года рождения к бронзовым медалям Чемпионата России.



Игорь Смирнов, тренер СШОР по футболу «Зенит»: «К тем качествам, которые вложили в детей мама и папа, должна прилагаться техника. Ребята должны быть быстрыми и координированными. Остальному научит тренер».









Анастасия Дорохова

28 ноября 2019 года







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