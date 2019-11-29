Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- В парки и на пляжи вход запрещен. Депутаты горсовета Орла утвердили и ужесточили правила выгула собак.



- Не на словах, а на деле. Помощь и поддержка - в открытии собственного бизнеса. Как сделать первый шаг в своём деле?



- С точки зрения урбанистов. Как изменить облик областного центра? Сегодня провели экспертный совет на колесах.



- Зачем сегодня в Орел слетелись «орлята» со всей области?



- 40 дней - на то, чтобы очистить тело и душу.



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Вести-Орёл

28 ноября 2019 года







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