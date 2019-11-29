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пятница
29.11.2019
0:07:19
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- В парки и на пляжи вход запрещен. Депутаты горсовета Орла утвердили и ужесточили правила выгула собак.
- Не на словах, а на деле. Помощь и поддержка - в открытии собственного бизнеса. Как сделать первый шаг в своём деле?
- С точки зрения урбанистов. Как изменить облик областного центра? Сегодня провели экспертный совет на колесах.
- Зачем сегодня в Орел слетелись «орлята» со всей области?
- 40 дней - на то, чтобы очистить тело и душу.
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