Новости версия для печати Специалисты НКМЦ им. Круглой проведут выездной прием Орловским родителям предлагают провести субботний день с пользой для детского здоровья.



Мобильный комплекс остановится возле памятника Лескову в Орле, прямо перед Александровским мостом. К работе медики приступят в 9:30 и до 14:30 будут вести осмотр.



Это целая бригада специалистов – педиатры, хирург, невролог, стоматолог и другие доктора. Заранее записываться на консультацию не нужно, главное – взять документы ребенка.



Отметим, что работа мобильного комплекса организована в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».





Мария Семак

29 ноября 2019 года







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