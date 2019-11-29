Новости версия для печати Всем – решать задачи Тотальная контрольная по математике объединит 79 регионов России и три зарубежные страны – акция состоится 30 ноября. Орел не исключение. Все желающие испытать себя в точных науках сядут за парты опорного вуза ровно в 14 часов.



Участники получат вопросы четырех уровней сложностей. Оценив свои способности, можно выбирать тот, который кажется наиболее подходящим. На решение отводится 1,5 астрономических часа. Перед участием нужно зарегистрироваться – все подробности на сайте акции.





Мария Семак

29 ноября 2019 года







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