Всем – решать задачи

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пятница
29.11.2019
12:34:06
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Всем – решать задачиТотальная контрольная по математике объединит 79 регионов России и три зарубежные страны – акция состоится 30 ноября. Орел не исключение. Все желающие испытать себя в точных науках сядут за парты опорного вуза ровно в 14 часов.
Участники получат вопросы четырех уровней сложностей. Оценив свои способности, можно выбирать тот, который кажется наиболее подходящим. На решение отводится 1,5 астрономических часа. Перед участием нужно зарегистрироваться – все подробности на сайте акции.
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