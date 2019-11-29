Новости версия для печати Накануне в Орле при ДТП пострадали четыре человека Среди пострадавших – несовершеннолетние.



ДТП произошло 28 ноября в 20:55. Водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», следовал по улице Московской и в районе дома №31, при повороте налево, на переулок Новосильский, допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Лачетти», который следовал по улице Московской прямо. При ДТП телесные повреждения получили 4 человека, среди них двое несовершеннолетних: 4-летняя девочка пассажир «Рено» и 16-летняя девушка – пассажир «Шевровле», обе были доставлены в НКМЦ им. З.И. Круглой, не госпитализированы; пострадала также пассажир «Шевроле» - женщина 1976 г.р., доставлена в больницу им. Семашко, не госпитализирована; в 23:45 в травмпункт больницы им. Семашко за медпомощью обратилась еще одна пассажир автомобиля «Шевроле» - 24 летняя женщина, не госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано 25 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

29 ноября 2019 года







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