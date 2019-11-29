Новости версия для печати Болховский детсад придумал лучшую книгу о ПДД В орловском управлении ГИБДД подвели итог областного конкурса среди детских дошкольных учреждений на лучшую развивающую книгу о правилах дорожного движения.



Результаты конкурса озвучили в детском саду № 91, где тематике дорожной безопасности отведено особое внимание - есть свой отряд юных помощников инспекторов движения.



Работы, представленные на конкурс, а их было более шестидесяти, превзошли все ожидания организаторов - областного управления ГИБДД. В итоге инспекторы решили наградить каждого из участников. Но абсолютным победителем был признан болховский детский сад № 1, представивший на конкурс практически готовую к изданию красочную и поучительную книгу. В награду победителям достался уголок ПДД.



Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Здорово, что сегодня такое громадное количество вот этих маленьких учреждений откликнулись - из Колпны, из Залегощи, из Верховья, из Мценска. Можно с уверенностью сказать, что через 10-15-20 лет мы вырастим поколение законопослушных, в хорошем смысле этого слова, людей, которые будут беречь свою жизнь, соблюдать Закон. Ну и от этого будет только всем хорошо».





Иван Суверин

29 ноября 2019 года







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