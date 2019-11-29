Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
29.11.2019
12:33:36
Новости
Новости

Наши передачи
Программа передач
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Коммуналка on-line
Важный вопрос
Деловая жизнь

О нас
Контакты
Новости версия для печати

Болховский детсад придумал лучшую книгу о ПДД

В орловском управлении ГИБДД подвели итог областного конкурса среди детских дошкольных учреждений на лучшую развивающую книгу о правилах дорожного движения.

Результаты конкурса озвучили в детском саду № 91, где тематике дорожной безопасности отведено особое внимание - есть свой отряд юных помощников инспекторов движения.

Работы, представленные на конкурс, а их было более шестидесяти, превзошли все ожидания организаторов - областного управления ГИБДД. В итоге инспекторы решили наградить каждого из участников. Но абсолютным победителем был признан болховский детский сад № 1, представивший на конкурс практически готовую к изданию красочную и поучительную книгу. В награду победителям достался уголок ПДД.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Здорово, что сегодня такое громадное количество вот этих маленьких учреждений откликнулись - из Колпны, из Залегощи, из Верховья, из Мценска. Можно с уверенностью сказать, что через 10-15-20 лет мы вырастим поколение законопослушных, в хорошем смысле этого слова, людей, которые будут беречь свою жизнь, соблюдать Закон. Ну и от этого будет только всем хорошо».


Иван Суверин
29 ноября 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта