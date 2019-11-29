Новости версия для печати В Густых Тычинках сгорела хозпостройка Никто из жителей Колпнянского района Орловской области не пострадал.



Хозпостройка в деревне Густые Тычинки выгорела изнутри на площади 20 квадратных метров, сгорела и обрушилась кровля на такой же площади. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них четыре выезда – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

29 ноября 2019 года







На главную страницу





