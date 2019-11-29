Новости версия для печати В Орле сгорел «Мерседес-Бенц» Пострадавших нет.



В 06.43 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Максима Горького в городе Орле. В результате пожара автомобиль «Мерседес-Бенц» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них четыре выезда – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

29 ноября 2019 года







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