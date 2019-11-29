Без дороги и без газа

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пятница
29.11.2019
18:52:03
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Без дороги и без газаЖитель поселка Нарышкино Орловской области Николай Бутенко чувствует себя отрезанным от мира: к его дому забыли сделать съезд с трассы, а газа никогда не было. За помощью житель поселка обратился депутату Госдумы.
Дорогу в объезд поселка Нарышкино ждали давно. В 2008 году она была законсервирована, в 2016-м заново приступили к работам - подрядчиком выступила Воронежская фирма. Дорога готова. Вот только в проект не внесли съезд, который необходим жителям.
Нанесенная на автодорогу сплошная не позволяет съезжать с трассы - нарушаешь правила, указателей тоже нет. Хотя, как говорят жители, просьбы действовали, вот только вместо асфальта получали щебень. А ведет проселочная дорога к железнодорожной водокачке. На территории стоит дом Николая Павловича, в котором он прожил 56 лет. Территория со временем стала его «усадьбой». Дом отапливается дровами. Газа здесь никогда не было. Голубое топливо возможно провести только из близлежащих поселков, а это по расстоянию от километра и больше.
Объединив обе проблемы, Николай Павлович вместе с главой поселка Нарышкино, решил обратиться за помощью к депутатам Государственной Думы. На счет дороги вопросов лишних не возникало, о ситуации знают.
Кстати, у Николая Петровича диабет второй степени. И, по его словам, эта ситуация очень негативно повлияла на его здоровье.
Съезд к дому - будет, на приеме дали понять, что добьются этого. А вот с газом все не так просто.
Такой ответ Николая Петровича устроил. Признается - эта проблема не сдвигалась с мертвой точки много лет. Дорога же в объезд поселка Нарышкино уже обкатана автомобилями, хотя официального приема еще не было. Проехав по ней, нашей съемочной группе не удалось найти подобных необорудованных съездов, да и жители подтверждают, этот случай единичный.
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