Новости версия для печати В поселке Стрелецкий Орловского района стало меньше мест для хранения продуктов Там сгорели продуктовые боксы.



В результате пожара повреждены огнем два продуктовых бокса на площади два квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них четыре выезда – на ликвидацию возгораний и 14 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

29 ноября 2019 года







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