Новости версия для печати Бюджет Орловской области на будущий год - утвержден Главный финансовый документ региона стал ключевой темой сегодняшней сессии депутатов Орловского областного совета.



Бюджет - бездефицитный, больше 36 млрд. рублей. Его львиная доля уйдет на социальное направление. Расходы по социальным обязательствам увеличиваются, но они будут исполнены. Особенно это касается зарплаты учителей и финансирования школ. С последним, как известно, в регионе достаточно большие проблемы. Также планируется в следующем году больше двухсот миллионов рублей направить на реконструкцию недостроя на стадионе Ленина.





Анна Вайсергисер

29 ноября 2019 года







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