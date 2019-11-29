Новости версия для печати На Орловщине взят курс на развитие малого предпринимательства Сегодня в этой сфере работают 88 тысяч орловцев. Через пять лет число занятых здесь должно превысить отметку 107 тысяч.



Показатель задан национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» . Инструмент для достижения - федеральное финансирование - в размере 488 миллионов рублей. 120 миллионов уже в работе.



Для контроля за реализацией национального проекта в Орловской области был создан центр услуг «Мой бизнес». По поручению главы региона Андрея Клычкова здесь были собраны все госструктуры, работающие по направлению поддержки предпринимательства. Здесь бизнес может получить не только финансовую помощь, но и решить проблему с квалифицированными кадрами, или, например, с ведением документации, в том числе налоговой.









Антон Киселёв

28 ноября 2019 года







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