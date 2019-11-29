Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- От зарплаты учителям до выполнения социальных обязательств - сегодня депутаты областного совета обсуждали бюджет на следующий год.



- Сила - в доброте. Где и в каких проектах могут применить свои силы начинающие волонтеры?



- За опытом - к лучшим. Мастер-класс для юных орловских спортсменов провел опытный футболист из Санкт-Петербурга. За тренировкой наблюдала наша съемочная группа.



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Вести-Орёл

29 ноября 2019 года







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