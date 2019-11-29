Новости версия для печати В Орле «Меркурий» помог сотрудникам Россельхознадзора выявить сомнительного производителя молочной продукции 500 кг фальсифицированного сливочного масла из столицы было поставлено в наш регион.



Подозрение вызвало то, что в ветеринарных документах в качестве адреса производителя было указано административное здание, а не производственное помещение. Подозрение вызвала также скорость производства и отгрузки товара. Лабораторный анализ масла показал признаки фальсификата. Теперь производственная площадка исключена из реестра поднадзорных объектов.

Федеральная государственная информационная система «Меркурий» разработана Россельхознадзором, входит в состав ФГИС Ветис и предназначена для оформления электронных ветеринарных сертификатов, прослеживания пути перемещения поднадзорных грузов, исключения их фальсификации и контрабанды.







Татьяна Напольских

29 ноября 2019 года







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